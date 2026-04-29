Toro desata caos en zona comercial de Nogales

La persecución de un enorme toro por un vaquero a caballo sorprendió a residente y comerciantes del sector San Carlos la mañana de este miércoles, la acción considerada de gran riesgo se registró sobre el bulevar 2mil y otras calles del sector comercial de la zona en Nogales, Sonora.
Fue alrededor de las 10:00 horas que se pudo apreciar cuando el hombre a caballo arriaba un grupo de vacas, sobre las faldas del cerro de dicho sector frente a la colonia San Miguel.
En algún punto de dicha cañada salió hacia la carretera lo que parece ser un enorme toro, atravesándose sin control a los vehículos que circulaban por dicho bulevar, al igual que el caballerango que lo perseguía de cerca en su intento de arrearlo hacia el monte de nueva cuenta.
En varias ocasiones el animal se cruzó frente a peatones por los diferentes carriles de circulación, de una zona de oficinas cerca de una Universidad y locales comerciales, hasta que finalmente logró el toro se internó en despoblado no sin antes cruzar de nuevo los cuatro carriles de circulación del bulevar 2mil.
Afortunadamente ningún peatón o conductor de vehículos fue alcanzado por el descontrolado animal, este tipo de acciones si bien ya no sorprende a la mayoría de las personas de la zona por ser algo cotidiano no deja de representar un gran riesgo que en cualquier momento podría escalar a un accidente de lamentables resultados.
Se ha documentado de distintas formas desde hace tiempo que estas acciones han rebasado a las autoridades locales que no han podido poner orden en el sector ganadero de esta frontera de Nogales, Sonora.