Toro desata caos en zona comercial de Nogales

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El animal cruzó sin control el bulevar 2000 en Nogales, poniendo en riesgo a automovilistas y peatones

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/04/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 04:45 PM.