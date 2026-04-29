Vinculan a proceso a sujetos que atacaron a policías en Magdalena

...

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la imputación por tentativa de homicidio, narcomenudeo y posesión de vehículo robado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/04/2026 05:03 PM.
En Nogales y editada el 29/04/2026 05:06 PM.