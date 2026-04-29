Vinculan a proceso a sujetos que atacaron a policías en Magdalena

Dos sujetos que dispararon en contra de agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública el pasado 20 de abril en el municipio de Magdalena de Kino, fueron detenidos en posesión de droga y vehículo robado fueron finalmente vinculados a proceso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que fueron vinculados a proceso Miguel "N" y Ángel "N" por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio calificado con ventaja en número de tres, contra agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), narcomenudeo en su modalidad de posesión de metanfetamina y posesión de vehículo con reporte de robo, en Magdalena de Kino, Sonora.
Los hechos ocurrieron el 20 de abril de 2026, entre las 19:09 y 19:25 horas, cuando elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Ministerial realizaban recorridos de vigilancia en la colonia San Felipe, donde detectaron un vehículo que circulaba en sentido contrario.
Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes del automóvil emprendieron la huida a exceso de velocidad, lo que derivó en una persecución que culminó en la intersección de las calles Ignacia Fimbres y José María Morelos y Pavón.
En ese punto, los imputados descendieron del vehículo y uno de ellos sacó un arma de fuego, realizando disparos en contra de los agentes, impactando la unidad oficial.
Los elementos repelieron la agresión y lograron evitar lesiones, para posteriormente detener a los presuntos responsables.
Durante la inspección, a uno de los imputados se le aseguraron 13 envoltorios con sustancia granulada y al otro, diversos envoltorios más.
El vehículo en el que se desplazaban, un Chevrolet Malibú modelo 2011, contaba con reporte de robo vigente desde el 18 de abril de 2026.
La FGJES detalló que, en audiencia celebrada el 23 de abril, el Juez calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.