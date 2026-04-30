Alertan por conductas violentas en jóvenes; refuerzan prevención en Nogales

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La subdirectora Melissa Encinas llamó a las familias a involucrarse ante amenazas en escuelas y grupos violentos detectados

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/04/2026 10:33 AM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 10:37 AM.