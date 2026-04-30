Alistan desfiles de mayo en Nogales

Con el inicio de mayo, comienzan las fechas importantes de movilización festivas, dentro de lo cual destaca el desfile del Día del Trabajo y la conmemoración de la Batalla de Puebla, eventos que se llevarán a cabo dentro de los protocolos correspondientes.
Gabriela Zambrano, coordinadora de Acción Cívica del Ayuntamiento de Nogales, mencionó que las actividades si bien el desfile del día del trabajo no es organizado por la comuna, si se facilita la aprendida logística y destalles, para lo que se espera una serie de contingentes de sindicatos y otras agrupaciones, el cual iniciará el primero de mayo en punto de las 10:00 de la mañana desde la esquina de Obregón y Vázquez.
En este desfile no participa directamente o no lo organiza directamente el municipio, se organiza cada gremio o cada grupo que guste participar. Nosotros Acción Cívica sólo hacemos algunas recomendaciones, mencionó Zambrano.
El segundo desfile que tenemos es en conmemoración a la batalla de Puebla y las fiestas de las flores. Este desfile con regularidad se realiza el 5 de mayo, en esta ocasión lo vamos a realizar el 4 de mayo. ¿Cuál es el motivo? Mayor participación de instituciones escolares. En este desfile también vamos a iniciar en Vázquez y Obregón a las 9.30 de la mañana. Iniciamos con brigadas de seguridad y vamos a avanzar por toda la Obregón hasta terminar en la avenida Tecnológico, manifestó.