Ayuntamiento festeja a 500 niños con “Recorrido por la Niñez”

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El programa del gobierno de Nogales llevó celebraciones, comida y regalos a cuatro escuelas de zonas vulnerables

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/04/2026 11:42 AM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 11:51 AM.