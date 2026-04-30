Ayuntamiento festeja a 500 niños con “Recorrido por la Niñez”

El Ayuntamiento de Nogales, que dirige el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, cerró este 29 de abril con la atención de cuatro instituciones educativas dentro del proyecto “Recorrido por la Niñez”, mediante el cual alrededor de 500 niñas y niños disfrutaron de festejos completos con entretenimiento, comida, dulces, actividades recreativas y juguetes.
Como parte de esta jornada, durante el turno vespertino se visitaron las escuelas Vicenta Ocaranza y Víctor Manuel Chan Torres, donde 140 y 124 pequeños, respectivamente, fueron celebrados con show de payasita, pintacaritas, dinámicas divertidas, fiesta de espuma, regalos y momentos de sana convivencia.
Estas actividades se sumaron a los festejos realizados durante la mañana en la Escuela Primaria 27 de Agosto y el Centro de Atención Múltiple CAM 61, instituciones identificadas como de alta vulnerabilidad, donde también se llevó una celebración patrocinada en su totalidad por el Ayuntamiento.
La directora de DIF Municipal, Edna Paulina Delgado Ríos, destacó que esta acción fue posible gracias al trabajo en equipo de todas las áreas del Ayuntamiento, que se sumaron con sensibilidad y compromiso para llevar alegría a las niñas y los niños que más requieren acompañamiento institucional.
Estamos muy contentos de cerrar este día con cuatro instituciones atendidas y con cientos de niñas y niños felices. Esta es una instrucción muy clara del alcalde Juan Francisco Gim Nogales: trabajar unidos, con corazón, para que la niñez de Nogales se sienta querida, tomada en cuenta y celebrada como merece, expresó.
Cada sonrisa nos confirma que vale la pena sumar esfuerzos. Aquí participaron muchas manos, muchas voluntades y un solo propósito: hacer felices a nuestras niñas y niños, agregó.
La tesorera municipal destacó que los regalos entregados fueron posibles gracias a la ciudadanía que cumplió con su contribución y participó también en una causa noble a favor de la niñez nogalense.
Estos juguetes representan mucho más que un obsequio; son una muestra de solidaridad de la ciudadanía y del compromiso del Gobierno de la Ciudad por llevar alegría a niñas y niños que merecen vivir plenamente esta celebración, expresó.
El director de la Escuela Primaria 27 de Agosto, José Ángel Hernández Tapia, agradeció que esta institución fuera tomada en cuenta para recibir el festejo, al señalar que este tipo de acciones fortalecen el ánimo de la comunidad escolar.
Estamos muy agradecidos porque nos tomaron en cuenta para este evento. Gracias a las dependencias porque nos están apoyando; no nada más es trabajar y trabajar, sino también que se diviertan los niños, que disfruten su día, y creo que este evento les está dando todo eso y más, expresó.