Azalia Guevara celebra Día del Niño con familias de Nogales

En un ambiente de alegría y convivencia comunitaria, la Diputada Local Azalia Guevara Espinoza participó en un ameno festejo con motivo del Día del Niño en la colonia Buenos Aires de esta ciudad fronteriza.
Al atender la invitación de líderes locales como Conrado García y Raúl Arreola, la legisladora nogalense acudió al llamado para compartir momentos de esparcimiento con los más pequeños y sus familias, con la premisa que es una fecha especial que no debe pasar desapercibida.
Aquí estamos, todos somos de Nogales, soy nacida en Nogales, nos interesa estar en las diferentes colonias, estamos atendiendo la invitación del señor Conrado; de igual manera estamos en contacto con diferentes líderes y madres de familia, padres de familia, organizándonos todos podemos hacer muchas cosas; entonces, decirles que aquí estoy a la orden como siempre, expuso.
Me siento muy contenta de estar aquí, soy nacida en Nogales y para mí es prioridad estar presente en las colonias, independientemente de si pertenecen a mi distrito o no, expresó la diputada.
Sí, súper importante, tanto del Congreso del Estado como del Gobernador del Estado de Sonora Alfonso Durazo, la niñez, la juventud es prioridad tanto en educación, en esparcimiento, en deporte; se ha ido manejando todo y ahí vamos caminando y verlos tan contentos nos da mucha alegría, recalcó.