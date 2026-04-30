Candidatas a Reina rinden homenaje a la “Reina Mártir” en Nogales

Las diez jóvenes candidatas a Reina de las Fiestas de las Flores 2026 acudieron al panteón De los Héroes, donde rindieron homenaje a la Reina Mártir del 29 de abril de 1942, en un evento tradicional que forma parte de las festividades de mayo organizadas por el Ayuntamiento de Nogales.
Acompañadas por la directora del DIF Municipal, Paulina Delgado Ríos, quien asistió en representación de la presidenta del Voluntariado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Griselda Quintero de Gim, las aspirantes a la corona depositaron una ofrenda floral en la tumba de Delia A. Siqueiros.
Durante la visita al cementerio, el cronista de la ciudad, Julio César Sarmiento Esquinca, compartió los pormenores históricos de aquel trágico suceso registrado un día como hoy, pero de 1942, cuando Delia A. Siqueiros perdió la vida luego de que se incendiara el vestido que portaba durante el paseo de carros alegóricos.
En la ceremonia, a la que también asistieron la regidora Angélica Romero Nebuay y el director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, Nadir del Cid González, la directora del DIF destacó la importancia de preservar las tradiciones nogalenses e invitó a la ciudadanía de ambos Nogales a disfrutar de estas festividades.
Estamos aquí honrando a una valiente mujer que luchó hasta el final y que, siendo una jovencita, se entusiasmó en ser candidata a reina en las fiestas de aquel fatídico año de 1942, expresó Nadir del Cid González.