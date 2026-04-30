Candidatas a Reina rinden homenaje a la “Reina Mártir” en Nogales

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Las aspirantes recordaron a Delia A. Siqueiros durante una ceremonia tradicional en el panteón De los Héroes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/04/2026 12:15 PM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 12:19 PM.