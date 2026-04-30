Choque múltiple en Galería Norte deja daños materiales

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Un conductor omitió la luz roja y provocó un accidente entre tres vehículos en Nogales; no hubo lesionados graves

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/04/2026 06:05 PM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 06:09 PM.