Choque múltiple en Galería Norte deja daños materiales

La noche de este miércoles, un descuido al volante provocó un choque múltiple que involucró a tres vehículos y movilizó a las autoridades de Tránsito Municipal en las inmediaciones de la Plaza Comercial Galería Norte en Nogales, Sonora.
Alrededor de las 21:00 horas, el Centro de Control y Comando (C5) alertó a los oficiales sobre un percance vial en la intersección del bulevar Luis Donaldo Colosio y la avenida Kennedy; al llegar al sitio, los agentes localizaron un Nissan Sentra, modelo 2008, color gris, con severos daños en la carrocería.
De acuerdo con los peritajes iniciales y el testimonio de los involucrados, el accidente se originó cuando el conductor de un Nissan Máxima 2012, identificado como Juan C., de 22 años, omitió la luz roja del semáforo y al cruzar de forma imprudente, impactó frontalmente al Nissan Sentra que realizaba una maniobra de vuelta hacia la avenida Kennedy.
Tras el impacto inicial, el responsable perdió el control de su unidad, proyectándose hacia el interior del estacionamiento de la plaza comercial y en la trayectoria del vehículo finalizó al chocar contra un Toyota Corolla 2005, color guinda, el cual se encontraba debidamente estacionado frente a un restaurante.
A pesar de la espectacularidad del accidente y los daños materiales visibles, no se reportaron personas con lesiones de gravedad, por lo que, elementos de Tránsito Municipal facilitaron el diálogo entre las partes afectadas y el joven conductor.
Finalmente, el conductor responsable logró concretar un acuerdo reparatorio amistoso con las propietarias de los vehículos dañados y ante la disposición para cubrir los gastos, ambas partes afectadas desistieron de interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público, resolviéndose el incidente por la vía administrativa.