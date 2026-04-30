Detienen a presunto homicida cinco años después de crimen en Nogales

Después de cinco años un presunto homicida fue detenido por agentes de la AMIC Nogales y vinculado a proceso por el asesinato de un menor de edad a quien le disparó en la cabeza cuando este intentó defender a su padre en hechos ocurridos en la colonia La Lomas de Anza en el año 2021.
La fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que, con base a sólidos datos de prueba, obtenidos en investigaciones desde el 2021, permitió a la FGJES obtener la vinculación a proceso de un sujeto señalado por su probable responsabilidad en delito de homicidio calificado cometido con ventaja, en la frontera de Nogales, Sonora.
Se trata de Alexis Alejandro “N”, de 25 años, quien fue capturado mediante orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y presentado ante la autoridad judicial, donde se formuló imputación en su contra por el delito mencionado y se decretó la prisión preventiva como medida cautelar.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se suscitaron el 1 de abril de 2021 en la colonia Lomas de Anza, cuando el imputado, tras una riña registrada momentos antes en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Nueva Cali, accionó un arma de fuego.
Como resultado, Óscar Antonio “N”, de 17 años, sufrió una lesión en la cabeza, siendo trasladado a un hospital donde posteriormente perdió la vida a consecuencia de la herida.