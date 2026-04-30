Detienen a presunto homicida cinco años después de crimen en Nogales

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró la vinculación a proceso de un hombre acusado de asesinar a un menor en 2021

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/04/2026 05:43 PM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 05:48 PM.