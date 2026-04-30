DIF celebra a la niñez con festejo y apoyos en primaria

Entre juegos, música y brinca brincas, así como la entrega de calzado, ropa y juguetes, el Sistema DIF Municipal llevó a cabo festejos del Día del Niño en la escuela primaria Club de Leones, ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio, llevando alegría a más de 160 pequeños que forman parte de la matrícula escolar en Nogales, Sonora.
Paulina Delgado, directora de esta dependencia mencionó que esta actividad recreativa, forma parte de un esfuerzo coordinado en el que participaron directores de diversas dependencias municipales, quienes se sumaron para garantizar que cada niño recibiera un obsequio y compartiera un momento de sano esparcimiento.
Estamos muy contentos de que en esta escuela ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio, en la cual estamos beneficiando a 163 niños, es un compromiso en conjunto, en comunidad, donde todos los directores se sumaron para traerles un regalito a cada niño, un cambio de ropa con todo y calzado, y también mis compañeros de DIF, como no, también se sumaron ellos para poder que cada niño tenga un regalo en este día tan especial, comentó Delgado.
De la misma forma indicó los festejos continuarían por la tarde del jueves en el poblado de Mascareñas, en convivencia, así como actividades recreativas, reforzando la presencia de este tipo de programas en las comunidades rurales y las zonas periféricas de la ciudad.
Pues este no es un día común y corriente, los invito, padres de familia, a que abracen a sus hijos, a que les den cariño, y pues que se sumen a sus hijos, que les pregunten cómo les fue en la escuela, cómo se sienten, porque eso es la parte principal de toda familia, la integridad de los niños es muy importante, y DIF tiene las puertas abiertas para ustedes, manifestó.