Expansión de planta industrial impulsa empleo y tecnología en Nogales

El sector industrial de Nogales, Sonora, consolida su relevancia estratégica con la expansión de Dormakaba, empresa que, bajo el esquema de shelter de Javid de México, amplía sus operaciones para fortalecer su capacidad de manufactura tecnológica.
Joshua Rubin, vicepresidente de operaciones de Javid de México, destacó que esta nueva infraestructura representa un salto cuantitativo y cualitativo para la región, ya que, la nave industrial aumentó su superficie de 150 mil a 250 mil pies cuadrados, lo cual permitirá la integración de procesos avanzados como el die casting y sistemas de moldeo de alta precisión.
Para nosotros es algo bien importante, tener un cliente de nosotros que está creciendo aquí en México, y más aquí en Nogales, representa más trabajos, más representantes para la comunidad, más cosas que estamos ayudando a trabajadores poder tener trabajos aquí, dijo.
Pero sí estamos viendo la expansión de diferentes industrias, hay unas industrias que sí están sufriendo y que están batallando con todo el tema de aranceles, que no vean la oportunidad de poder expandir, pero sí hay otros que sí están creciendo en temas de productos que son más igualados o más en conjunto con el TMEC, señaló.
La expansión no solo implica mayor volumen de producción, sino una evolución en la oferta laboral para los nogalenses, dijo, al señalar la creación de nuevos empleos con perfiles técnicos y de ingeniería, los cuales ofrecen percepciones salariales superiores al mínimo y beneficios indirectos para la comunidad.
Es una muestra de la confianza que existe en México como el mejor destino para la manufactura de exportación, afirmó el directivo. Asimismo, reconoció la solidez de la relación comercial binacional y el marco jurídico que brinda el TMEC, factores determinantes para que corporativos globales mantengan su apuesta por la frontera sonorense.