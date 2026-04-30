Expansión de planta industrial impulsa empleo y tecnología en Nogales

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La empresa Dormakaba amplía su planta bajo el esquema de Javid de México, consolidando a Nogales como polo industrial

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/04/2026 06:16 PM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 06:24 PM.