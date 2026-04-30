Frente frío 48 traerá lluvias y descenso de temperatura en Nogales

La entrada del frente frío número 48 por la zona norte del país, acompañado por una vaguada en niveles medios y altos, así como por una corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias y descenso de temperatura en buena parte de Sonora, incluyendo Nogales.
De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, la mayor afectación se concentrará en Coahuila, con remanentes en Chihuahua, Sonora y Baja California. Para Nogales se pronostican lluvias durante la tarde de este jueves 30 de abril y una ligera reducción de la temperatura, que podría alcanzar hasta los 10 grados Celsius durante la madrugada del viernes 1 de mayo.
Ante estas condiciones climáticas, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, llamó a la ciudadanía a extremar precauciones para prevenir enfermedades respiratorias derivadas de los cambios bruscos de temperatura.
La dependencia también exhortó a automovilistas y peatones a no intentar cruzar arroyos ni circular por calles consideradas de alto riesgo en caso de que presenten acumulación importante de agua durante las precipitaciones.
Protección Civil recomendó tomar medidas preventivas, especialmente con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, al ser los grupos más vulnerables ante las bajas temperaturas.
De igual forma, pidió abrigar adecuadamente a las y los menores en su trayecto a la escuela, así como proteger a personas con padecimientos crónicos, quienes pueden ser más propensas a presentar complicaciones respiratorias.
La Coordinación Municipal de Protección Civil también recomendó beber suficientes líquidos, alimentarse correctamente e incluir frutas y verduras ricas en vitamina C, con el fin de fortalecer el sistema inmunológico.
Finalmente, llamó a la población a acudir al médico en caso de presentar dolor de cabeza, dolor en el pecho, mucosidad excesiva, fiebre, dificultad para respirar u otros síntomas asociados a enfermedades respiratorias.