Frente frío 48 traerá lluvias y descenso de temperatura en Nogales

...

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica precipitaciones y mínimas de hasta 10 grados en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/04/2026 01:00 PM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 01:02 PM.