Hallan vehículo calcinado en Ímuris; investigan posible desaparición

Un vehículo de alquiler aparentemente de Nogales, Sonora fue localizado la mañana de este jueves totalmente incendiado a un lado de la carretera Internacional en la zona conocida como “Curvas de Quijano”, en sus carriles de norte a sur.
Las autoridades no descartan que se trate de la desaparición forzada del conductor del cual no se ha tenido información alguna hasta el momento.
De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se encontraba en estado de abandono y presentaba daños severos tras ser destruido por el fuego, en lo que aparente ser un incendio provocado de manera intencional.
Al sitio acudieron efectivos del cuerpo de bomberos del municipio de Imuris, Sonora, quienes terminaron de sofocar las llamas asegurando que no había ninguna persona al interior.
Al igual que elementos de seguridad pública quienes informaron del caso a las autoridades ministeriales para el inicio de las diligencias correspondientes.