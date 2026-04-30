Hallan vehículo calcinado en Ímuris; investigan posible desaparición

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Autoridades no descartan que el caso esté ligado a la desaparición del conductor en la zona de Ímuris

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/04/2026 05:50 PM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 05:53 PM.