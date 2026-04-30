Invitan a “macheteros” a vivir jornada de búsqueda para generar conciencia

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Ramona Guadalupe Ayala Ortiz llamó a jóvenes y padres de familia a conocer la realidad de las desapariciones en Nogales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/04/2026 05:28 PM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 05:32 PM.