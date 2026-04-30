Invitan a “macheteros” a vivir jornada de búsqueda para generar conciencia

Invita coordinadora del grupo Buscando Corazones de Nogales Sonora a adolescentes infractores también conocidos como “Macheteros” y a sus padres a una búsqueda para que vean y comprendan en primer plano la realidad.
Ramona Guadalupe Ayala Ortiz, fundadora y líder del grupo colectivo lamento la situación por la que pasan muchos jóvenes adolescentes de Nogales e invitó a sus padres a poner mayor a tención, así como a llevarlos a una jornada de búsqueda con el fin de que tomen consciencia desde otra perspectiva y no esperar a que desaparezcan como resultado de su mal comportamiento.
El sábado que empecé a recibir notificaciones, nos pidieron ficha, nos pidieron apoyo, y ya cuando, gracias a Dios, aparecieron los muchachos, yo les dije a muchos que se comunicaron conmigo, mándamelos a una búsqueda, y ahorita te invito, padre, mándamelos a una búsqueda.
Quisiera que me mandaran cuatro nada más a una búsqueda y que usted, por eso muchas veces yo hago el llamado, vamos, acompáñame, para que veas, sientas lo que es una búsqueda y si les dije, el día sábado, el día domingo también les dije, cómo quisiera que me mandaran, no a los 11, cuatro, mándenme a una búsqueda, para que estos muchachos, sus papás, vean y sientan lo que es realmente una búsqueda de verdad. Gracias a Dios, no pasó a mayores, expresó.
Quisiera que me mandaran cuatro nada más a una búsqueda y que usted, por eso muchas veces yo hago el llamado, vamos, acompáñame, para que veas, sientas lo que es una búsqueda y si les dije, el día sábado, el día domingo también les dije, cómo quisiera que me mandaran, no a los 11, cuatro, mándenme a una búsqueda, para que estos muchachos, sus papás, vean y sientan lo que es realmente una búsqueda de verdad. Gracias a Dios, no pasó a mayores, expresó.
Qué bueno que ellos solamente tuvieron desaparecidos unas horas de no saber de ellos, ahora, qué es lo que pasa cuando duras años en ese peregrinar de buscar, entonces, en eso hay que hacer conciencia, no es solamente a ellos, a muchos jóvenes.
Pero también son gritos desesperados de ellos muchas veces, de que nadie les presta atención, existen muchos apoyos, si tú no tienes confianza en tu familia, no confías en la autoridad, yo te invito, acércate a mí, yo voy a ir ahí donde tú estés y me dices qué tipo de apoyo ocupas.
Pero también son gritos desesperados de ellos muchas veces, de que nadie les presta atención, existen muchos apoyos, si tú no tienes confianza en tu familia, no confías en la autoridad, yo te invito, acércate a mí, yo voy a ir ahí donde tú estés y me dices qué tipo de apoyo ocupas.
Porque aquí, aunque no salga en los medios, el ayuntamiento trabaja muy de la mano con ciertos centros de rehabilitación hay muchos programas para ayudarte a que estudies, a que salgas de la calle, en realidad, sí existen, te puedes acercar a nosotros, sin fines de lucro, estamos para ayudar a la sociedad, porque en un momento dado nos gustaría que los desaparecidos dejaran de ser desaparecidos, de que ya no hubiera más.