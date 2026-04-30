Niños se convierten en locutor por un día en MAS Radio

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La emisora Más Radio 107.9 FM celebró el Día del Niño con la dinámica “Locutor por un Día”

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/04/2026 06:53 PM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 06:59 PM.