Niños se convierten en locutor por un día en MAS Radio

En una jornada llena de risas, inocencia y mucho talento, MAS Radio 107.9 FM celebró el Día del Niño con su esperada campaña “Locutor por un Día”. El programa matutino “Corre y Corre por la Mañana”, así como el episodio de “En Buena Onda” y “De Buenas por la Tarde” se transformaron en el escenario perfecto para que la niñez nogalense demostrara su carisma frente al micrófono.
Los invitados especiales de Monnie Sánchez y Gerardo León, fueron Génesis Sabrina Palafox Paz y el pequeño Ezequiel Salcido Martínez, quienes se adueñaron de las ondas hertzianas matutinas.
Génesis, estudiante de cuarto grado del Bicultural Institute y apasionada porrista, compartió su emoción por participar en este evento, al destacar que “hablar” fue su parte favorita de la experiencia. Por su parte, Ezequiel, de apenas 5 años y alumno del Colegio Alfa, cautivó a la audiencia con su espontaneidad, quien entre sus “súper poderes” se encuentra la “teletransportación”.
En la programación tocó la conquista con Guillermo Durán, en punto de las 14:00 horas en el programa “En Buena Onda” con Fernanda, Ivanna, Maico y Arath. Mientras que, Gael García y Lily Campos disfrutaron la convivencia de 3 a 6 de la tarde en “De buenas por la tarde”, con Monnie Sánchez.
Esta iniciativa de “Locutor por un Día” reflejó el compromiso de MAS Radio por abrir espacios de expresión para los más pequeños, de fomento a su confianza y creatividad. Entre saludos a sus compañeros de escuela y mensajes de felicitación para todos los niños en su día, la cabina se inundó de la energía vibrante que solo la infancia puede ofrecer.
MAS Radio hizo un agradecimiento especial a los patrocinadores de esta iniciativa con regalos para las y los ganadores promovidos por Bambino’s Pizza, Cinépolis Nogales, Payaso Chapetín y la Senadora Lorenia Valles.