Nogales se fortalece como polo industrial pese a retos globales

A pesar de las adversidades internacionales, la frontera de Nogales se consolidad como un polo de atracción para la inversión y el crecimiento industrial, por lo que la reciente inauguración de una nueva planta maquiladora en la ciudad, es una muestra tangible de la confianza que el sector empresarial mantiene tanto en Nogales, como en su fuerza laboral calificada.
Hipólito Sedano Ruiz, secretario del Ayuntamiento, manifestó que estos proyectos no significan solo una inversión económica, sino también un ejemplo del arraigo de sus directivos con la comunidad, por lo que las autoridades han mencionado estas acciones reafirman la competitividad local, impulsada por el esfuerzo de líderes claves en la atracción de este tipo de desarrollos.
Es un ejemplo claro, que, a pesar de las adversidades internacionales, Nogales es una alternativa de inversión, en Nogales hay confianza para que las empresas sigan fortaleciéndose, en ocasiones con nuevas operaciones, o de manera orgánica, con crecimientos internos en las plantas como viene sucediendo y es un ejemplo de que Nogales verdaderamente es la frontera de todos, manifestó el secretario.
Como frontera, a pesar de las adversidades internacionales que el mundo vive el día de hoy y sin embargo en Nogales, la inversión sigue llegando, declaró.