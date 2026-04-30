Nogales se queda sin espacios industriales ante auge de inversiones

El vertiginoso crecimiento industrial que atraviesa esta frontera ha alcanzado un punto crítico: la disponibilidad de espacios para nuevas empresas es prácticamente nula. Así lo reveló Daniel Rivera, al destacar que el interés de los inversionistas por la región ha superado la oferta de infraestructura actual.
Como prueba de esta demanda, Rivera informó que incluso instalaciones de gran magnitud que quedaron vacantes recientemente, como las que ocupaba la empresa Dormakaba, ya han sido arrendadas por nuevos proyectos que están por arribar a Nogales, Sonora.
No hay espacios disponibles ahorita en Nogales, para poder seguir acelerando el crecimiento, es evidente que los ojos están puestos en esta frontera, señaló, al enfatizar que la llegada de nuevas plantas o expansiones de las existentes es una realidad inminente.
Precisó un avance significativo en las negociaciones, al estimar que presentan un progreso de entre el 80% y 90%, con puntos clave en los que se identifican temas sensibles que requieren atención inmediata, específicamente en los sectores del acero y el aluminio, donde urge consolidar acuerdos con Estados Unidos.
Desde la importancia de la unidad para asegurar un resultado favorable, ponderó la necesidad de una colaboración estrecha entre el Gobierno Federal y las organizaciones industriales. El objetivo es presentar un frente unido en las mesas de negociación que defienda los intereses específicos de la manufactura mexicana.
Necesitamos seguir trabajando de la mano para entender qué beneficia a la industria maquiladora, hay puntos finos que cubrir, pero confiamos en que se logrará un tratado beneficioso para las tres naciones, concluyó Rivera.