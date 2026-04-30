Nogales se queda sin espacios industriales ante auge de inversiones

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El líder maquilador Daniel Rivera Ontiveros advierte que la demanda supera la infraestructura disponible, mientras crece el interés empresarial en la frontera

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/04/2026 10:58 AM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 11:01 AM.