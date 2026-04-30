Refuerza DIF uso del “Violentómetro” en escuelas de Nogales

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La estrategia busca detectar a tiempo casos de violencia infantil y canalizarlos ante instancias como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/04/2026 06:27 PM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 06:32 PM.