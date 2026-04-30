Refuerza DIF uso del “Violentómetro” en escuelas de Nogales

Con el objetivo de detectar y prevenir agresiones contra menores, el DIF de Nogales, Sonora, a través de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia implementó un refuerzo en la entrega del conocido como “Violentómetro” en las escuelas locales, una herramienta clave para que docentes y administrativos identifiquen cuando una situación requiere atención urgente.
Ana María Messinas, titular de la subprocuraduría busca que el personal escolar, al ser el primer contacto con los estudiantes, adviertan cambios de conducta o señales de alerta que permitan activar protocolos de protección, acompañamiento o en casos extremos, la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.
En este violentómetro se van marcando estos parámetros para que el personal tenga conocimiento, advierta situaciones, cambios en los niños y la dinámica que se va dando para que puedan tener, son quienes tienen el contacto con los estudiantes y por lo tanto son quienes tienen de manera directa la información, se acercan con nosotros, se acercan a las instituciones que podamos brindarles la atención, el seguimiento, el acompañamiento en muchos casos y en algunos casos también inclusive el presentar las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, explicó Messina.
Manifestó que, la responsabilidad de denunciar no recae exclusivamente en los padres, sino que los docentes tienen la obligación legal de actuar, por lo que, en el caso de detectar maltrato, deben de reportarlo a sus directivos o acudir directamente el 911 o a las oficinas de DIF para garantizar la integridad del menor.
Es importante decir que de acuerdo con la ley todos tenemos la obligación de denunciar y cuando somos autoridad pues esa responsabilidad es más grande. Entonces si estamos ante esa omisión pues existen maneras de actuar también de manera institucional a través de la Secretaría de Educación y en algunos casos se llegan a actualizar ante la fiscalía general de Justicia porque esa omisión está implicando la comisión de un delito, indicó.