Todo listo para coronación de la Reina de las Flores 2026

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El evento se realizará en el Teatro Auditorio de Nogales como parte de las tradicionales celebraciones culturales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/04/2026 11:51 AM.
En Nogales y editada el 30/04/2026 12:09 PM.