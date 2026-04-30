Todo listo para coronación de la Reina de las Flores 2026

Como parte de las actividades más esperadas de las Fiestas de las Flores 2026, este viernes 1 de mayo, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la Coronación de la Reina de las Flores Nogales 2026 en el Teatro Auditorio de Nogales, evento que reunirá a las familias nogalenses en una tarde de tradición, elegancia, cultura y orgullo comunitario.
El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA), que dirige Nadir del Cid González, continúa desarrollando actividades que fortalecen la identidad, la convivencia familiar y el acceso al arte, dentro del programa cultural de esta celebración.
Esta coronación es uno de los momentos más representativos de las Fiestas de las Flores, porque nos permite reunir a las familias, celebrar nuestras tradiciones y reconocer la belleza, el talento y la participación de nuestras jóvenes nogalenses, expresó Nadir del Cid González.
Por instrucción del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, hemos trabajado para que estas fiestas sean un punto de reunión para todas y todos, con actividades artísticas y culturales que fortalezcan nuestro sentido de pertenencia y mantengan vivas nuestras tradiciones, señaló.
Con ello, el Gobierno de Nogales refrenda su compromiso de seguir promoviendo el arte, la cultura y las tradiciones como parte esencial de la identidad de esta frontera.