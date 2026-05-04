Anuncian inversión histórica para saneamiento en Nogales

Con el objetivo de garantizar el abasto del recurso hídrico a través de mecanismos de tratamiento de aguas residuales que aseguren un mayor aprovechamiento para suministro a la población, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció el Programa de Drenaje y Saneamiento Nogales, el cual tendrá una inversión total de 763 millones de pesos, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por medio de la Conagua.
El mandatario estatal, acompañado de Rodolfo Castro Valdez, director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua; Manuel Jimenez Rodríguez, Gerente de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua y Jesús Heriberto Montes Ortiz, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, señaló que, como parte de su compromiso con las familias nogalenses para que cuenten con suficiencia hídrica, se puso en marcha este programa que contempla la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Alisos; proyecto, construcción y operación transitoria de la rehabilitación y ampliación de 45 a 110 litros por segundo de la Planta Puerta de Anza (primera etapa); proyecto, construcción y operación transitoria de la rehabilitación y ampliación de 30 a 50 litros por segundo la PTAR Lomas de Anza.
Así como también la rehabilitación estructural en 200 metros del embovedado, relocalización del subcolector San Carlos y colector Arroyo Los Nogales; rehabilitación de Cárcamo de la Estación Estadio, reposición de equipos de bombeo y adecuaciones en interconexión entre el Colector Ruiz Cortines para control del flujo; construcción de sistema de tratamiento local en el cauce del Arroyo El Oso, servicio de supervisión de las obras, ampliación de 330 a 440 litros por segundo de la PTAR Los Alisos, y construcción y operación transitoria de la ampliación de 110 a 220 litros por segundo de la PTAR Puerta de Anza, en su segunda etapa.
En un recorrido de supervisión por las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTAR) de Puerta de Anza y Los Alisos, así como el cárcamo de la Estación Estadio, en Nogales, el gobernador Durazo Montaño explicó que estas obras permitirán incrementar en 36 por ciento la capacidad de tratamiento de aguas residuales, alcanzando 710 litros por segundo del lado mexicano, permitiendo evitar descargas a los arroyos y cumplir con acuerdos internacionales.
Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de las familias de Nogales y con la transformación de Sonora mediante obras estratégicas de drenaje y saneamiento que durante años fueron postergadas. Estas acciones representan justicia social, salud pública y desarrollo sustentable, indicó.
Estuvieron presentes: Juan Francisco Gim Nogales, presidente municipal de Nogales y Michelle Ward, cónsul de Estados Unidos en Nogales.