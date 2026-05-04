Anuncian inversión histórica para saneamiento en Nogales

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó programa hídrico con apoyo de Comisión Nacional del Agua para ampliar el tratamiento de aguas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/05/2026 10:05 AM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 10:08 AM.