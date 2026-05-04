Asaltan dos comercios en Nogales; delincuentes usan armas de fuego y navaja

Empleados de dos comercios distintos establecidos en esta frontera reportaron haber sido víctimas de sujetos armados que se apoderaron de dinero y otros artículos.
De acuerdo con el informe oficial fue a las 03:42 horas que agentes municipales atendieron el reporte de un robo a mano armada en un almacén situado en la calle Lobos de la colonia Bella Vista.
Al arribar al lugar los agentes preventivos se entrevistaron con Rodolfo de 57 años de edad mismo que les informó que momentos antes cuando estaba en el lugar llegaron tres sujetos de aspecto joven que vestían ropa oscura.
Detalló que dos de ellos portaban armas de fuego tipo pistolas, con las cuales lo amenazaron y uno de ellos quebró el cristal de una de las ventanas de la oficina, si saber si tomó algo.
El reportante les dijo a los oficiales que dos de las personas armadas lo despojaron de mil 500 pesos y luego los tres huyeron con rumbo desconocido.
En otro caso siendo las 20:04 horas dicha autoridad acudió al comercio AT&T ubicado en la calle Adolfo López Mateos de la colonia Fundo Legal.
Al arribar los agentes se entrevistaron con Roel de 33 años de edad mismo que les dijo que momentos antes al encontrarse en negocio llegó un sujeto desconocido que vestía pantalón de mezclilla azul y camiseta negra con gorra del mismo color.
Detalló que el sujeto portaba una navaja con la que lo amenazó y después tomó seis teléfonos celulares de distintas marcas y una caja que contenía dinero en efectivo y luego salió corriendo del lugar con rumbo desconocido.En ambos casos los agentes les leyeron sus derechos como víctimas a los afectados informado al Centro de Atención Temprana sobre las situaciones para su seguimiento e investigación.