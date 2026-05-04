Asaltan dos comercios en Nogales; delincuentes usan armas de fuego y navaja

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Empleados de negocios en Nogales reportaron robos con violencia en Bella Vista y Fundo Legal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/05/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 04:55 PM.