Choque múltiple deja tres lesionados en colonia Veracruz

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Elementos de Bomberos de Nogales rescataron a un conductor prensado tras el accidente en Nogales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/05/2026 11:17 AM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 11:23 AM.