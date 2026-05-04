Choque múltiple deja tres lesionados en colonia Veracruz

Tres personas lesionadas fue el saldo de un aparatoso choque múltiple que se registró sobre la avenida Tepache en la colonia Veracruz el pasado viernes 1 de mayo en Nogales, Sonora.
De acuerdo con información preliminar, el conductor de una vagoneta Envoy sería el responsable de impactar por alcance contra una Cherokee, posteriormente se desvió y chocó contra un taxi Nissan March, al igual que un pick up GMC Canyon y una Ford Explorer, además de provocar daños en una mufa y un cerco de un domicilio particular.
En el lugar se informó que el conductor del taxi quedó prensado al interior de la unidad, por lo que fue necesaria la intervención de los efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales quienes se encargaron de su rescate.
Mientras que paramédicos de la Cruz Roja atendieron al resto de las personas lesionadas a quienes trasladaron a recibir atención médica a hospital de la ciudad. De manera preliminar, se indicó que la conductora de la unidad responsable habría presentado un episodio de salud repentino mientras manejaba, lo que pudo haber derivado en el accidente.
Agentes de Tránsito Municipal acudieron al sitio donde se encargaron de organizar el tráfico vehicular de la zona y de brindar la seguridad a los cuerpos de rescate mientras realizaban su labor.