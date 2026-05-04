Colectivo localiza cuatro cuerpos en fosas clandestinas

Durante la jornada de búsqueda del viernes 1 de enero el grupo Buscando Corazones de Nogales Sonora, reportó el hallazgo de cuatro cuerpos localizados en un predio despoblado al sur de la ciudad.
El colectivo confirmó en sus redes los cuatro hallazgos de cuatro fosas clandestinas durante sus acciones de búsqueda, la información preliminar detalla que los descubrimientos se realizaron en la misma zona en la que días pasado localizaron otros restos.
La líder del grupo detalló que gracias a los reportes anónimos decidieron regresar a la misma área despoblada para incrementar la búsqueda logrando dichos hallazgos. El colectivo informó que continuara con el rastreo en el área.
Las buscadoras fueron acompañadas en todo momento por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Guardia Nacional y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como Agentes de la AMIC Nogales, periciales de la FGJE de Sonora, quienes se encargaron de la exhumación de los restos.
Para mayor información el grupo recomienda a las apersonas que cuentan con familiares desaparecidos acudirá a las instalaciones de la fiscalía en Nogales.