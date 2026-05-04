Colectivo localiza cuatro cuerpos en fosas clandestinas

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El grupo Buscando Corazones de Nogales Sonora realizó el hallazgo al sur de Nogales durante jornada de rastreo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/05/2026 11:41 AM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 11:44 AM.