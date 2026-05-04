Conmemoran el 5 de mayo con desfile de 900 participantes en Nogales

Con la participación de 23 contingentes y alrededor de 900 personas, este lunes se llevó a cabo el desfile conmemorativo del 5 de mayo, fecha en la que el ejército mexicano derrotó a las fuerzas francesas, comandados por el general Ignacio Zaragoza en la ciudad de Puebla en el año 1862.
De acuerdo con el informe de las autoridades castrenses, los contingentes estuvieron conformados por 14 escoltas, 10 bandas de guerra, 212 elementos de emergencia o rescate, 26 vehículos de emergencia, 1 banderín, 10 carros decorados, 100 personas con vestimenta tradicional mexicana, 2 reinas de las fiestas de las flores de Estados Unidos, entre otros representantes de institutos educativos y clubes deportivos.
Desde temprana hora cientos de familias nogalenses se dieron cita para disfrutar de los contingentes tanto militares, como civiles, que marcharon por la avenida Álvaro Obregón, desde su cruce de Vázquez y hasta Tecnológico, con la energía y firmeza que representó la fecha conmemorativa.
Atestiguando el pasar de los participantes, se contó con la presencia del presidente municipal Juan Gim Nogales, su esposa y presidenta del DIF, Griselda Quintero, el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, el representante de la 45 zona militar, Luis Enrique Villa, el comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez, Cesar Ramón Vélez, entre directores de diferentes dependencia y ciudadanos.
La avenida Álvaro Obregón se mantuvo cerrada a la circulación vehicular durante la realización del evento, mientras elementos de Tránsito Municipal, coordinaron las vías alternas para evitar congestionamientos en la zona del centro, garantizando la seguridad por toda la ruta, lo que se realizó sin incidentes a pesar de la cantidad de espectadores.
Al concluir el recorrido, las autoridades militares realizaron el pase de lista final, para declarar el termino oficial de las actividad civil y militar, con un saldo blanco, recomendado a las familias el regresar a sus hogares de manera ordenada.