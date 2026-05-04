Coronan a Leslie Balderas como Reina de las Fiestas de las Flores 2026

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La ceremonia encabezada por Griselda Quintero Portillo destacó por su inclusión y tradición en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/05/2026 12:25 PM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 12:32 PM.