Coronan a Leslie Balderas como Reina de las Fiestas de las Flores 2026

En una noche de tradición, inclusión y orgullo comunitario, el Ayuntamiento de Nogales llevó a cabo la ceremonia de coronación de la Reina de las Fiestas de las Flores 2026, evento encabezado por la señora Griselda Quintero Portillo, presidenta del DIF Municipal, en representación de las familias nogalenses que mantienen viva esta emblemática celebración.
El Teatro Auditorio de Nogales fue el escenario donde autoridades municipales, invitadas especiales, ex reinas, participantes, familias y ciudadanía en general se reunieron para presenciar una velada llena de elegancia, talento y emoción, en la que se resaltó la importancia de preservar las tradiciones con una visión incluyente, humana y representativa de la comunidad.
Durante el evento, la señora Griselda Quintero Portillo destacó el valor de estas actividades que fortalecen la identidad local y permiten que niñas, jóvenes, mujeres y familias formen parte activa de una de las celebraciones más queridas por los nogalenses.
Las Fiestas de las Flores son parte de nuestra historia, de nuestras familias y de la identidad de Nogales. Esta noche reconocemos el talento, la alegría y la participación de cada una de las candidatas, pero también el respaldo de sus familias, porque son ellas quienes hacen posible que nuestras tradiciones sigan vivas, expresó.
Como invitada especial se contó con la presencia de la modelo profesional Fanny Chávez, quien acompañó esta importante celebración, en la que también participaron ex reinas de ediciones anteriores y representantes de distintos sectores de la comunidad.
El programa inició con un opening artístico a cargo de las ganadoras de la convocatoria de danza de los Estímulos Municipales a la Cultura y las Artes, quienes ofrecieron una destacada presentación. El reconocimiento fue entregado por la señora Griselda Quintero Portillo, el director de IMFOCULTA, Nadir del Cid González, y la maestra de danza contemporánea Anahy Encinas.
Como parte de una ceremonia enfocada en la inclusión y la representatividad, se llevó a cabo la coronación de Marisela Ochoa Ruiz como Reina de la Edad de Oro, así como de Keyla Esther Contreras Soto como Reina de la Discapacidad, en reconocimiento a la diversidad, la participación y el valor de todas las generaciones dentro de esta tradición.
Posteriormente, se desarrollaron las distintas etapas del certamen, entre ellas la pasarela en vestido de noche y la ronda de preguntas, donde las candidatas demostraron seguridad, preparación, elegancia y amor por Nogales.Durante la etapa de premiaciones especiales, se entregó el reconocimiento de Fotogenia a Briana López Acosta, por parte de Juan Barnett, acompañado de Jana Morales, Teen Universe Sonora.
El reconocimiento de Simpatía fue para Ximena Miranda Morales, entregado por Fanny Chávez, en compañía de Yesenia Navarro, Pre Teen Nogales.
El premio a Mejor Pasarela fue otorgado a Naomi Nataly González Rivera, entregado por Griselda Navarro, Teen Universe Nogales, acompañada de Patricia Castro.
Asimismo, Fernanda Lizeth Aranda Camacho fue coronada como Embajadora Binacional de las Flores 2026, reconocimiento entregado por Óscar Villela.
El premio de Apoyo del Público fue para Kelly Sherlyn Arias Martínez, entregado por Nancy Camacho Ríos, mientras que el título de Miss Digital fue otorgado a Leslie Karolina Balderas Montes, reconocimiento entregado por la directora del Instituto Nogalense de la Mujer, Daniela Pérez.
En la categoría de Pasarela con traje reciclado, la ganadora fue Fernanda Lizeth Aranda Camacho, reconocimiento entregado por la regidora Olga Lydia Cabrera.
Durante la misma ceremonia, Emma Zagaste Galaviz recibió banda y corona como Reina de la Comunidad LGBT 2026, fortaleciendo el mensaje de respeto, inclusión y participación que distinguió esta edición de las Fiestas de las Flores.
Finalmente, tras la deliberación del jurado, se otorgó el título de Princesa de las Fiestas de las Flores 2026 a Naomi Nataly González Rivera, mientras que Leslie Karolina Balderas Montes fue coronada como Reina de las Fiestas de las Flores 2026, en medio de aplausos y muestras de emoción por parte de sus familias y asistentes.
También se reconoció la destacada participación de las candidatas Briana López Acosta, Ana Laura Rojo, Jamel Rocío Angulo Espinoza, Ángela Guadalupe Lara García, Ximena Miranda Morales y Nereida Guadalupe Muñoz Barrera, quienes formaron parte de esta noche especial y contribuyeron a devolver fuerza, presencia y tradición a este certamen.
El jurado calificador estuvo integrado por Óscar Villela, Juan Barnett y Nancy Camacho Ríos. Asimismo, se reconoció el trabajo de coordinación de esta edición a cargo de Patricia Castro, mientras que la conducción del programa estuvo a cargo de Glen Lizárraga, director del Instituto Nogalense de la Juventud.
El director de IMFOCULTA, Nadir del Cid González, resaltó que esta ceremonia forma parte del esfuerzo del Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, para fortalecer las tradiciones culturales y promover espacios donde la comunidad participe con orgullo.
Esta coronación representa mucho más que un certamen; representa historia, identidad y el cariño que Nogales tiene por sus tradiciones. Agradecemos a cada candidata, a sus familias y a todas las personas que hicieron posible una noche tan significativa para nuestras Fiestas de las Flores, señaló.