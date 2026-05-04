Denuncian amenazas de muerte tras agresión vehicular en Bella Vista

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Una pareja reportó que un familiar intentó embestirlos y los amenazó en calles de Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/05/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 04:49 PM.