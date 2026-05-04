Denuncian amenazas de muerte tras agresión vehicular en Bella Vista

Una mujer reportó a las autoridades que ella y su esposo fueron amenazados de muerte por su cuñado el cual les echó el carro encima al circular por calles de la colonia Bella Vista en Nogales, Sonora.
El informe de seguridad pública detalla que siendo las 22:30 horas se informó a las autoridades sobre un caso de amenazas por violencia familiar en hechos ocurridos en la vía pública sobre el bulevar Álamos de la colonia Bella Vista.
Agentes municipales acudieron al lugar donde se entrevistaron con una mujer de 22 años de edad misma que les narró que momentos antes al ir a bordo de un vehículo acompañado de su esposo de 40 años de edad por dicha calle, cuando de pronto se le emparejó su cuñado de 25 a bordo de otro vehículo.
Dijo que éste trató de chocarles por un costado, pero ella logró esquivar el golpe y más adelante se detuvo y también el cuñado quien comenzó a decirle a su esposo que no anduviera diciendo mentiras a la gente.
Detalló que su cuñado comenzó a amenazarla de muerte a ella y también a su esposo, justo cuando el agresor trataba de buscar algo en su vehículo, pensando que era un arma de fuego, decidieron emprender la huida y llamar al 911 para reporta el hecho.