Desfile obrero en Nogales transcurre en orden y con demandas

El desfile conmemorativo por el Día del Trabajo este 2026 en Nogales se llevó a cabo en un ambiente de orden y civilidad, según informó el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipolito Sedano Ruiz, quien manifestó que los contingentes tuvieron la participación de sindicatos, organizaciones civiles e incluso partidos políticos, quienes se condujeron con respeto durante todo el trayecto por las calles de la frontera.
De acuerdo con el funcionario, los contingentes aprovecharon el espacio para realizar pronunciamientos importantes, con el enfoque principal en la necesidad de avanzar en leyes laborales y esquemas de pensiones, por lo que aseguró que el gobierno municipal tomó nota de cada petición con el compromiso de darles el cauce correspondiente ante las instancias pertinentes.
Hubo pronunciamientos principalmente en el tema de pensiones, en el tema de la importancia que tiene el solventar y avanzar en algunas leyes, pero todos los participantes se portaron con mucha prudencia, con mucho respeto, se condujeron, y por supuesto por parte del gobierno municipal de Nogales, encabezado por el ingeniero Juan Francisco Gim, fueron escuchadas sus peticiones, hemos tomado nota de ellas, y por supuesto que las vamos a transitar al lugar correspondiente, declaró el secretario.
Hemos visto mejoras laborales muy importantes como lo es el salario mínimo. Hoy se trabaja en la jornada de 40 horas para ir avanzando paulatinamente y alcanzar este resultado tan anhelado por los trabajadores. Hay materia todavía en la cual hay que trabajar, claro que sí, pero lo seguiremos haciendo de manera conjunta con las organizaciones sindicales, con los ciudadanos de a pie, construyendo juntos la frontera de todos, manifestó.