Desfile obrero en Nogales transcurre en orden y con demandas

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Autoridades municipales, encabezadas por Hipólito Sedano Ruiz, atendieron pronunciamientos sobre pensiones y leyes laborales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/05/2026 10:37 AM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 10:43 AM.