Detienen a conductora por meterse en fila hacia EU

Una conductora estadounidense fue detenida por agentes de Tránsito Municipal luego de que se internara a la fuerza en la fila que conduce a los Estados Unidos de donde se negó a salirse oponiendo resistencia a las autoridades y echándole el carro encima a los agentes de vialidad en Nogales, Sonora.
Fue minutos antes de las 11:00 horas que se informó a las autoridades sobre la conductora de un vehículo deportivo de color negro que se había metido de manera violenta a la fila sin respetar la cola, esto a la altura de la plaza Miguel Hidalgo en la colonia Centro.
Al lugar acudió un elemento de vialidad quien le solicitó a la joven conductora a que se saliera de la fila ignorando la sugerencia del elemento de tránsito, continuando avanzando por la hilera, por lo que el elemento a pie solicitó el apoyo de otro elemento motorizado, negándose a parar su marcha echándole encima el carro.
Fue necesario que tres motociclistas de tránsito acudieran al lugar y le cerraran el paso al vehículo para que la mujer conductora detuviera su marcha negándose a bajar de su vehículo hasta que tuvo que ser retirada con la fuerza pública y la intervención de una mujer policía.
De acuerdo con información proporcionada por el comandante y jefe de tránsito Eliceo Estrada, la infractora sería certificada y presentada ante un juez cívico quien valorará y determinará la situación que probablemente por su actuar pudiera ser presentada ante el Ministerio Público por su intención de echarle encima el carro al agente de tránsito.