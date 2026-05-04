Detienen a conductora por meterse en fila hacia EU

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La infractora fue asegurada tras agredir a agentes de tránsito en Nogales y será presentada ante juez cívico

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/05/2026 11:08 AM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 11:13 AM.