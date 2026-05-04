Detienen a presunto narcomenudista con casi 100 dosis

Un presunto “narcourbano” fue detenido por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Púbica y efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la colonia 5 de mayo con casi 100 envoltorios de narcóticos.
De acuerdo con el reporte policial en operativos coordinados por dichas autoridades se incautaron alrededor de 98 envoltorios con narcótico dicho sector de esta frontera.
El informe oficial detalla que en acciones de prevención y combate al delito en la colonia 5 de Mayo, lograron la detención de Rosalino “N”, de 49 años de edad, al asegurarle una mochila con 33 bolsas con polvo blanco, 29 envoltorios con piedra blanca, siete cigarros, una bolsa y recipientes con hierba verde.
Debido a la posesión del narcótico, Rosalino “N” fue informado sobre los derechos de los detenidos y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.
En el municipio fronterizo sigue la presencia de la Policía Estatal para colaborar con los tres niveles de gobierno en la lucha contra el crimen y la prevención del delito, por lo que reiteran el llamado a reportar delitos a través de la línea 089 de denuncia anónima.