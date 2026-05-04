Detienen a presunto narcomenudista con casi 100 dosis

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Agentes de Policía Estatal de Seguridad Pública aseguraron narcóticos durante operativo en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/05/2026 11:36 AM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 11:39 AM.