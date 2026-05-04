FOPIN se transforma en “Aldea de la Bellota” para celebrar a la niñez

En un despliegue de colaboración institucional y comunitaria, el Ayuntamiento de Nogales transformó el parque del Fopin en la mística “Aldea de la Bellota”, al brindar a cientos de familias la Gran Fiesta Infantil 2026.
El evento, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, la primera dama y Presidenta de DIF Municipal Griselda Quintero, así como la Tesorera Municipal Julia Huerta, destacó por su temática medieval y un fuerte enfoque en el rescate de los valores familiares y los juegos tradicionales.
El Alcalde Gim Nogales agradeció el apoyo del sector empresarial y de los trabajadores del Ayuntamiento, al reafirmar su compromiso de convertir estas festividades en una tradición que fortalezca el tejido social de Nogales. Por su parte, la señora Griselda Quintero hizo un llamado a los padres a mantener siempre presente el amor y la atención hacia los hijos, quienes son “la base y la motivación de cada familia”.
Ahorita estamos celebrando la alegría más pura y más íntegra de todos los niños, de todos nuestros niños que tenemos en cada hogar. Realmente tenemos mucha alegría y mucha emoción porque tuvimos mucha participación, manifestó la primera dama Griselda Quintero.
Es la convergencia entre los esfuerzos del sector público y de la ciudadanía para hacer cosas mejores, señaló Huerta, al resaltar además la importancia de que los nogalenses utilicen y reclamen el parque industrial Fopin como un espacio propio de recreación.
Julia Huerta expuso que se entregaron más de 2,000 regalos gracias a las generosas donaciones de contribuyentes y empresarios locales que se sumaron a la campaña “Ponle Corazón a tu pago del Predial” con acceso a la aplicación de descuentos, lo que permitió amplia convivencia con alimentos y actividades recreativas para más de 1,500 niños asistentes.
Con la clausura de esta Gran Fiesta Infantil, Nogales cierra con broche de oro las celebraciones del Día del Niño, así como sentar las bases para futuros eventos que prioricen la alegría y el bienestar de las nuevas generaciones.