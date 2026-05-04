FOPIN se transforma en “Aldea de la Bellota” para celebrar a la niñez

...

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó la Gran Fiesta Infantil 2026 que reunió a cientos de familias en Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/05/2026 12:15 PM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 12:20 PM.