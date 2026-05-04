La Fuerza une a fans de Nogales en el Día de Star Wars

Cada 4 de mayo, el mundo entero se detiene para mirar hacia una galaxia muy, muy lejana, lo que comenzó como un ingenioso juego de palabras en inglés “May The Fourth Be With You” se ha transformado en un fenómeno cultural global que en Nogales, Sonora, encuentra una base de seguidores apasionados, ya que para los fans locales no es solo una estrategia de mercadotecnia, sino una oportunidad para celebrar una mitología moderna que ha unido generaciones a través del cine, coleccionismo y valores de amistad.
Para Gabriel Corella, un seguidor que creció durante la era de las precuelas, la conexión con la saga fue inmediata, recordó como la imagen de los Jedi, inundó todos los estantes y los comerciales de televisión lo que creo un vínculo que comenzó con los videojuegos y lo llevó a la pantalla grande.
Jugué el juego en PlayStation 1 y cuando miré la película, oh sorpresa, todo era idéntico. Entonces a la torre, pues lógicamente le seguí con la 2, con la 3, con la 4, con la 5, con la 6. Y pues no tenía ni idea en el mundo tan vasto que me estaba metiendo. Es algo muy apasionante la verdad. Simplemente me clavé viendo las películas y no, no, no, es algo que no te puedo explicar, pero la neta los invito a que lo vean, mencionó Corella.
Pues claramente de niño era algo muy visual, siempre ver que se estaban tirando con rayos láser y peleas con espadas siempre me llamaba la atención, conforme fui conociendo la historia me apasionó mucho más porque es una historia que tiene muchas capas y gente diferente entiende cosas diferentes de la misma historia, entonces a mí la historia me apasionó mucho y fue en ese entonces que yo empecé a buscar otros medios para abarcar más de lo que había en las películas, indicó Moreno.
Yo creo que para mí un Santo Grial sería una figura que estuvo con mi niñez por mucho tiempo que a lo mejor la perdí, que a lo mejor con el tiempo la recuperé. Para mí esa es una figura que tiene valor porque me remonta a la nostalgia. Para la gente que no conoce Star Wars, compartió Esquer.
Es cuando más celebramos los recuerdos que tuvimos cuando crecimos con Star Wars. Los que los vimos desde pequeños, los que crecimos viendo las películas en cable o las rentábamos en los videos. Y ha sido una franquicia que ha crecido con nosotros. Ahorita vemos series de televisiones ya de adultos y nos trae esa nostalgia de regreso, expresó Álvarez.