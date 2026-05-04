Hombre es baleado en la colonia Colosio y queda grave

Un hombre residente de la colonia Luis Donaldo Colosio fue internado de emergencia en el Hospital IMSS Bienestar luego de recibir un impacto de bala en el tórax cuando se encontraba en su domicilio.
De acuerdo con el reporte policial fue alrededor de las 16:47 horas que se informó al 911 sobre detonaciones de armas de fuego sobre la calle Tobosos de la colonia señalada.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes localizaron a la víctima tendida en la vía pública donde era atendida por paramédicos de la Cruz Roja quienes lo trasladaron al hospital donde quedo internado debido a la gravedad de sus lesiones.
La víctima de nombre Juan Manuel, de 40 años, presentó una herida a la altura del tórax con entrada y salida y no le fue posible explicar a las autoridades como se suscitaron los hechos en los que resultó lesionado.
Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales dela FGJE de Sonora, quienes iniciaron con la carpeta de investigación, para su seguimiento.