Hombre es baleado en la colonia Colosio y queda grave

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Paramédicos de Cruz Roja trasladaron al lesionado a hospital en Nogales tras recibir disparo en el tórax

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/05/2026 11:47 AM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 11:50 AM.