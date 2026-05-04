Impulsan inversión histórica para saneamiento en Nogales

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó la modernización hídrica con apoyo de Comisión Nacional del Agua

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/05/2026 04:01 PM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 04:11 PM.