Impulsan inversión histórica para saneamiento en Nogales

En un esfuerzo conjunto para modernizar la gestión hídrica en la frontera norte, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Gobierno de Sonora anunciaron una inversión estratégica destinada a transformar la infraestructura sanitaria de Nogales.
El proyecto, que forma parte del Plan Integral Agua para Sonora, no solo busca abatir el rezago histórico en la región, sino también cumplir con acuerdos internacionales de saneamiento que impactan directamente a las comunidades de ambos lados de la frontera.
En torno a cifras de una transformación binacional, la magnitud del proyecto se refleja en una bolsa de recursos compartida que combina fondos federales y apoyo internacional, con inversión federal por más de 760 millones de pesos y apoyo internacional de 9.5 millones de dólares aportados por el Nadbank (Banco de Desarrollo de América del Norte).
Con una meta operativa de incrementar en un 36% la capacidad de tratamiento de aguas residuales hacia una capacidad final se proyecta alcanzar un flujo de 710 litros por segundo, se plantean 11 acciones específicas diseñadas para eliminar las descargas de aguas negras en arroyos, proteger los ecosistemas compartidos y la salud pública de la zona.
Durante una jornada de trabajo técnico, el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y la Cónsul General de Estados Unidos en Nogales, Michelle Ward, encabezaron un recorrido por puntos clave de la red hidráulica, con el acompañamiento del alcalde Juan Francisco Gim Nogales y el director de Conagua en la Cuenca Noroeste Rodolfo Castro Valdez; supervisaron las instalaciones de la Planta Tratadora “Puerta de Anza”, Cárcamo “Estadio” y la Planta Tratadora Los Alisos”.
Por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA) participó Ariel Monge, el gerente de ingeniería y asuntos binacionales de la Conagua, Manuel Jiménez, así como el gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Conagua Heriberto Montes, así como representantes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
Agradezco al Gobernador de Sonora su compromiso y liderazgo para dar cumplimiento a los acuerdos binacionales de tratamiento de agua y revitalizar la infraestructura en beneficio de México y los Estados Unidos, expresó la Cónsul Michelle Ward tras la visita.
Expuso que, este proyecto no solo representa una mejora técnica, sino un paso decisivo hacia la seguridad hídrica y el desarrollo sustentable de la frontera, al asegurar que el crecimiento de Nogales vaya de la mano con el respeto al medio ambiente compartido.