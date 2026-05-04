Lanza Tesorería campaña para premiar a madres cumplidas

Tras el reciente éxito de la jornada “Ponle Corazón a tu pago del Predial”, que logró recolectar más de 2 mil juguetes para la niñez nogalense mediante incentivos en descuentos y recargos, la Tesorera Municipal, Julia Huerta, anunció el lanzamiento de una nueva campaña enfocada en celebrar a las madres de la comunidad.
Bajo la premisa de fomentar el cumplimiento fiscal con un sentido social, la funcionaria informó que esta iniciativa busca premiar a los ciudadanos que mantienen sus contribuciones al día.
Como parte de las acciones para facilitar el cumplimiento, Julia Huerta confirmó que la dependencia mantendrá sus puertas abiertas en fechas próximas:
La titular de la Tesorería conformó que programaron horario especial, para el próximo 5 de mayo, donde los módulos operarán de 9:00 a 13:00 horas para atender a los contribuyentes y se retomará la tradicional gran tómbola de premios destinada a las madres.
Como requisito de participación, expuso Huerta Rivera, podrán participar todos aquellos ciudadanos que se encuentren al corriente con el pago del impuesto predial.
Queremos que todos los contribuyentes cumplidos tengan la oportunidad de llevarse un regalo para mamá, expresó Huerta, al destacar que la convocatoria oficial tendrá una duración de una semana.