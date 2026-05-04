Marchan trabajadores en Nogales por el Día del Trabajo

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Sindicatos como la Confederación de Trabajadores de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación alzaron la voz con diversas demandas laborales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/05/2026 10:30 AM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 10:33 AM.