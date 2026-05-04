Marchan trabajadores en Nogales por el Día del Trabajo

Miles de trabajadores pertenecientes a diversas centrales obreras y sindicatos, marcharon por la avenida Alvaro Obregón portando pancartas con exigencias fundadas en sus derechos, como parte de la conmemoración del Día del Trabajo en este 2026.
Si bien el desfile transcurrió de manera civil y ordenada, las voces de los integrantes de las diferentes agrupaciones se escucharon y se hicieron sentir, con una serie de pancartas, lonas y bocinas, en donde compartieron consignas relevantes a diferentes decisiones gubernamentales que consideraron como inexactas y en algunos casos injustas, principalmente contra el actuar del gobierno federal.
Por otro lado, frente al edificio municipal, funcionarios de la actual administración encabezados por el secretario del Ayuntamiento, Hipolito Sedano Ruiz, a nombre del presidente municipal Juan Gim Nogales, presenciaron y escucharon los llamados de los trabajadores, tomando nota de lo explicado por parte de los marchantes.
Dentro de los contingentes se pudo contar con la representación de la Confederación de Trabajadores de Mexico (CTM), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación para los Adultos (SNTEA), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio e Instituciones Descentralizadas de Nogales, Sonora (SUTAN), entre otros.
En las consignas se expuso de acuerdo con los trabajadores con fallas en los sistemas de salud, falta de atención en el tema de vivienda, la eliminación de impuestos sobre prestaciones, además de un reacomodo generalizado en el tema de pensiones, además de que se consulte directamente a la fuerza laboral a la hora de la toma de decisiones y otras cuestiones propias de las labores dentro de los centros de trabajo.
De acuerdo con el informe oficial, los cientos de trabajadores en los cerca de 20 contingentes se trasladaron de manera ordenada y sin ningún incidente desde el punto de salida de la calle Vázquez, sobre la Obregon y finalizando en la avenida Tecnológico, con un saldo positivo.