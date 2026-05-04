Más de 300 niños celebran Día del Niño en Colosio con Mujeres al 100 y Atrevidas Off Road

Más de 300 niños y niñas, así como un centenar de madres de familia de la Colosio, celebraron el Día del Niño con una albercada y la exhibición de una película con el programa Cine en tu Colonia impulsado por la agrupación social Mujeres al 100.
La coordinadora en Nogales de la organización Angélica Burgos Garay, reconoció la colaboración de las integrantes del grupo “Atrevidas Off Road 4x4”, representada por Dulce Duarte, para llevar a cabo la festividad.
Estamos muy agradecidos con las mujeres de ‘Atrevidas Off Road’ por su participación en este evento...quienes nos han ayudado en hacer posible esta celebración en beneficio de nuestros niños y niñas de la Colosio, destacó.
En este local se colocó una mega pantalla para exhibir una película infantil a los asistentes, añadió, quienes disfrutaron de las tradicionales palomitas, bollitos, dulces, hotdogs y la entrega de regalos.
Cada día está creciendo la red de Mujeres al 100 gracias a la aceptación de las señoras y de los señores también...quienes se han sumado a esta noble causa del trabajo social en beneficio de la comunidad como en este caso, para festejar a los niños y las niñas de Nogales, señaló.
En tanto la agrupación, ya trabajan en la calendarización de actividades a realizar durante el mes de mayo, agregó, contemplando festejar a las reinas del hogar las madres de familia, los maestros y los estudiantes.