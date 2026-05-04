Muere hombre arrollado por tren en la Ferrocarrilera de Nogales

Un hombre en aparente situación de calle, murió al ser atropellada por el tren en la zona conocida como la Ferrocarrilera en esta frontera de Nogales, Sonora.
Sobre estos lamentables hechos se informó de manera oficial que el hallazgo se registró alrededor de las 10:22 horas cuando se informó al 911 sobre la presencia de una persona sin vida sobre el tendido férreo a la altura de las antiguas oficinas de telégrafos ubicadas frente a dicho sector.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes confirmaron el llamado al localizar el cuerpo del hombre en el tramo situado atrás del negocio conocido como “Bip Bip” a un costado de las calles Ruíz Cortines y Plutarco Elías calles, donde observaron el cuerpo de un hombre desconocido tirado sobre las vías el cual presentaba amputación de la mitad de cuerpo.
Se informó que la persona fallecida vestía pantalón de color negro, camisa de color azul y zapatos tipo botas de color negro y al parecer no portaba identificación alguna, se presume que el hombre vivía en situación de calle.
Fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales del Servicio Médico Forense quienes se hicieron cargo de las diligencias de ley en el sitio. Hasta el momento se desconoce cómo fue que el finado fue alcanzado por la locomotora que detuvo su marcha tras el atropellamiento.