Muere hombre arrollado por tren en la Ferrocarrilera de Nogales

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La víctima, en aparente situación de calle, fue localizada sin vida sobre las vías en Nogales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/05/2026 05:05 PM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 05:08 PM.