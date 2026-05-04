Nombran a siete nuevos bomberos activos en Nogales

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó la ceremonia de ascensos en el Cuerpo de Bomberos de Nogales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/05/2026 04:55 PM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 05:01 PM.