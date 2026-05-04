Nombran a siete nuevos bomberos activos en Nogales

El cuerpo de Bomberos de Nogales, Gustavo L. Manríquez, nombró a siete nuevos bomberos activos durante una ceremonia de ascensos llevada a cabo en el salón de la base número uno del heroico, encabezada por el Comandante y Jefe de Bomberos, así como al alcalde de la ciudad y otros invitados especiales.
En la mesa del presídium hizo presencia el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz y la tesorera Julia Patricia Huerta Rivera, así como el ex jefe de bombero Gilberto Saavedra López y el responsable de la capacitación 2025 – 2026 al capitán Gustavo Armando Salcido Corella, generación que lleva el nombre Roberto Zubieta Núñez, en honor a su legado.
El comandante y jefe de bomberos César Ramón Vélez en el uso de la palabra dio la bienvenida a los presentes y catalogó como un día muy especial con el fin de la capacitación de más de un año y un nuevo ciclo que inicia para los nuevos integrantes y sus nuevas responsabilidades como miembros activos del cuerpo.
Acto seguido los diferentes instructores fueron homenajeados con la mención y entrega de un reconocimiento a manos de las autoridades invitadas.
Por su parte el alcalde Gim Nogales, felicitó a cada uno de los nuevo bomberos, hombres y mujeres que recibieron su nombramiento, con quienes se comprometió a seguir apoyándolos como hasta el momento junto con sus compañeros miembros de su gabinete, además de agradecer a las familias de ellos por su sacrificio y disposición, además de reconocer el trabajo y la labor de todo el cuerpo de bomberos.
Posteriormente el capitán Vicente Zains Castañeda anunció la entrega de los nuevos nombramientos como Bombero Activo a Atondo Aguilar Alejandra, Ávila Tello Gerardo, Contreras Villarreal Jesús Alejandro, Hernández Gil Abraham, Leyva López Juan Carlos, Quiwui Díaz Sergio Francisco y Velázquez Casas Evelyn.
Finalmente, los recién nombrados bomberos de Nogales, levantaron su mano y tomaron protesta iniciando con sus nuevas responsabilidades con la sociedad de esta frontera de Nogales.