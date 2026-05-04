Parque Mascareñas reúne a cientos en serial de atletismo y ciclismo

En una demostración de unidad y pasión por el deporte, el Parque Mascareñas se convirtió este domingo 3 de mayo de 2026 en el epicentro de la actividad física regional de ciclismo de montaña y atletismo.
Bajo un ambiente de franca convivencia, se llevó a cabo la segunda etapa del Serial de Carreras Sonora en atletismo y el Serial por las letras de Nogales de ciclismo, con la suma de esfuerzos entre autoridades y organismos civiles para fortalecer el tejido social a través del ejercicio.
La jornada destacó por la nutrida participación de visitantes que dieron un realce especial al evento, entre los asistentes se contó con la presencia de equipos como Cananea MTB, de Cananea y Bachoco, de Hermosillo, así como 0s3 de Nogales, Arizona, de este último participaron tanto en ciclismo como en atletismo.
Esta diversidad de competidores, sumada a la sólida representación local, reafirmó al Parque Mascareñas como un punto de encuentro clave para los deportistas del norte de Sonora y el sur de Arizona, con el ciclismo y atletismo en un solo corazón.
La logística y coordinación técnica del evento ciclista estuvo a cargo del equipo Zorros Endurance Nogales, de la mano con la Comisión Nogalense de Ciclismo y la Unión de Ciclistas Nogales; en esta ocasión, 117 ciclistas compitieron por la letra “A” de este importante serial.
Por su parte, el atletismo no se quedó atrás, con más de 300 corredores que tomaron la salida en la cuarta edición de la segunda carrera del Serial Sonora, también dedicada a la letra “A”.
El evento contó con la participación activa de Marco Alonso Martínez Rodríguez, director del Instituto del Deporte de Nogales (IMDEN), quien subrayó la importancia de estos eventos no solo como competencia, sino como espacios de sana integración familiar y deportiva.
La jornada concluyó con un saldo positivo, al deja constancia que cuando las organizaciones civiles y el gobierno local suman voluntades, el deporte se convierte en la mejor herramienta para mantener y fortalecer la armonía en la comunidad nogalense.