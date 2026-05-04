PRI Nogales retoma tradiciones del Día del Trabajo

En un ambiente de unidad y compromiso social, el Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nogales, encabezado por su presidente David Chavoya, llevó a cabo un convivio especial con motivo del Día del Trabajo. El evento, realizado en las instalaciones del partido, reunió a militantes, simpatizantes y cuadros distinguidos con el objetivo de retomar las tradiciones que históricamente han vinculado al instituto político con la clase trabajadora.
Es un día muy importante y no nada más como priistas, como mexicanos, como nogalenses, como sonorenses, es un día en el cual también en el PRI era, como se dice, era un clásico estar presente. No estuvimos en el desfile, no desfilamos, pero este es el inicio de volver a retomar este día tan especial que era muy priista, el Día del Trabajo, dijo.
Chavoya lamentó que Nogales haya perdido la dinámica de vacantes constantes que solía caracterizar a la industria maquiladora. “Vemos a personas madrugando y haciendo largas filas para conseguir una oportunidad que antes sobraba. Nogales siempre fue un refugio laboral para migrantes de todo el país, pero hoy esa oferta está disminuyendo drásticamente”, aseguró.
En la antesala de la revisión del TMEC en 2026, el dirigente priista mostró su preocupación por el estado de las relaciones diplomáticas, al recordar que dicho acuerdo fue un logro de gobiernos priistas y advirtió que la “pésima imagen” de México en temas de seguridad y certeza jurídica podría jugar en contra durante las mesas de negociación.
Habló de una economía estancada, al enfatizar un crecimiento económico de apenas 0.08% y ponderar que el país se encuentra en una parálisis económica, que, sumado al tema de inseguridad y los señalamientos de nexos entre políticos del actual gobierno y el crimen organizado ahuyentan la inversión extranjera.
Otro referente que abordó se trata a lo que llamó hostigamiento fiscal, al denunciar que empresarios locales se enfrentan a un acoso recaudatorio que frena el espíritu emprendedor.
De ahí que, frente a este escenario, trabajan en acciones de renovación de la oposición, al capitalizar que el PRI se posicionó como una de las oposiciones más sólidas para elevar la voz en el Congreso de la Unión y la fuerza tricolor.
A nivel local, destacó que el partido está en una fase de reconstrucción e integración a jóvenes con nuevas visiones, así como el rescate de las centrales obreras como la CNOP y la CTC-CROC para volver a ser el puente efectivo entre los trabajadores y las soluciones políticas.
Como oposición tenemos que levantar la voz para que estas situaciones no nos lleven a una crisis peor de la que ya estamos viviendo, concluyó Chavoya.