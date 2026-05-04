PRI Nogales retoma tradiciones del Día del Trabajo

...

El dirigente David Chavoya señaló preocupaciones por empleo e impacto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/05/2026 11:58 AM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 12:03 PM.