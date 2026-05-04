Refuerzan campaña de prevención del suicidio en Nogales

Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y emocional de la ciudadanía en Nogales, Sonora, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través del área de Prevención del Delito, fortalece acciones para la campaña permanente “Ruta de Prevención del Suicidio”.
La psicóloga Melissa Encinas, subdirectora de la dependencia, destacó que, aunque diciembre registra históricamente los índices más altos, el riesgo está presente todo el año. Por ello, la intervención institucional no distingue edad ni nivel socioeconómico, con atención a niños, jóvenes y adultos mayores por igual.
Nosotros revisamos estadísticas, sabemos que el índice más elevado de tentativas de suicidio o de suicidios consumados se llevan a cabo durante el mes de diciembre. Si bien hemos visto nosotros que nuestras estadísticas no es un número alarmante, pero estamos hablando de una vida la que está en riesgo. Entonces, sea una persona la que esté en riesgo, para nosotros ya es alarmante y hay que intervenir, manifestó.
Entonces, aparte de ofrecer el apoyo psicológico, estamos trabajando precisamente en esta campaña de prevención del suicidio que se llama "Ruta de Prevención del Suicidio", donde les explicamos a las personas algunos signos de alerta que ellos pueden tener o las personas a su alrededor para que puedan detectar en caso de que alguien esté vulnerable, indicó.
A fin de promover una red de apoyo gratuita, Melissa Encinas expuso que, el Gobierno Municipal pone a disposición de la comunidad un equipo interdisciplinario de psicólogos en el área de UNAVIM, además, se promueven programas como Heptatlón, los cuales fomentan estilos de vida saludables en la juventud para fortalecer su salud mental.
Las alternativas que nosotros ofrecemos como Prevención del Delito es por medio de nuestros psicólogos en el área de UNAVIM, también si son jóvenes, que se incorporen al área de Heptatlón; es muy bonito ver cómo un joven empieza a cambiar su estilo de vida, sus pensamientos, convive con otros jóvenes y aprende un estilo de vida saludable, tanto física como mentalmente, expuso.