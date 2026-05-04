Refuerzan prevención del delito entre jóvenes en Nogales

Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Sonora intensificó la labor cercana a la juventud para prevenir conductas antisociales y alertó sobre las consecuencias legales de participar en actividades ilícitas, como parte de la reconstrucción del tejido social que promueve la Jornada Permanente por la Paz.
A través del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en la ciudad fronteriza, se trabaja con el alumnado de la escuela secundaria Técnica 80, ubicada en el fraccionamiento La Mesa.
Con el soporte del Centro de Integración Juvenil (CIJ), Fundación JUCONI y Dirección de Salud Municipal, se impulsa la formación preventiva en espacios educativos para construir entornos más seguros y conscientes.
El equipo de prevención dialogó con las y los estudiantes sobre el impacto de participar en conductas como robo, violencias, y sobre el proceso de jóvenes que cumplen una medida de internamiento en centros del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA).
También se concientizó a la juventud sobre los daños a la salud de las adicciones y la importancia de solicitar ayuda en la línea 9-1-1.
La SSPC Sonora simultáneamente realiza un trabajo cercano con madres y padres de familia en la localidad de Santa Cruz sobre:
* Prevención de violencia en el hogar* Factores de riesgo y protectores de la niñez y juventud* Concientización sobre la importancia de cuidar el entorno familiar para el sano desarrollo de infancias y adolescencias.