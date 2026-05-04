Refuerzan prevención del delito entre jóvenes en Nogales

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana impulsa acciones en escuelas con apoyo de organizaciones civiles en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/05/2026 05:10 PM.
En Nogales y editada el 04/05/2026 05:16 PM.