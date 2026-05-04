Retoma alcalde sesiones presenciales tras recuperación médica

Con ánimo renovado tras un procedimiento médico, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, encabezó este jueves la sesión ordinaria de cabildo correspondiente al mes de abril, tras un periodo de recuperación de aproximadamente 10 días, ocasionado por una cirugía programada, por lo que el alcalde retomó funciones presenciales, ya que aseguró, gracias a la tecnología su compromiso con la ciudad nunca se detuvo.
Durante la sesión, el alcalde estuvo acompañado por la sindica Edna Elinora Soto y el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipolito Sedano Ruiz, junto al cuerpo de regidores, para dar seguimiento al orden del día que incluyo informes de dependencias como OOMAPAS, DIF y el Instituto del Deporte, además de los informes financieros y legales correspondientes al primer trimestre de 2026.
Estoy aquí con mucho ánimo, con la recuperación y con todas las indicaciones de los médicos, pero gracias por la bienvenida, pero yo nunca me he ido. El día primero de mi operación yo estaba al tanto de todo lo que me podía proporcionar la tecnología viendo los principales problemas y no quiero presumir que yo sea así. Yo me creé en un ambiente de la maquiladora donde ya soy así de por vida, de que mi compromiso siempre me llama y mientras yo lo pueda hacer lo voy a seguir haciendo y esta administración no es la excepción, lo hago con mucho gusto, con mucho ánimo, mencionó el alcalde.
Por otro lado, el alcalde mencionó que estos días de actividad a distancia, le dio oportunidad de analizar el funcionamiento del equipo por decirlo de manera externa y si bien la gran mayoría de los directores siguieron sus proyectos de manera integral, indicó en los próximos días realizará movimientos para dinamizar la administración buscando que los funcionarios den resultados mucho más tangibles, ya que consideró siempre hay espacio para las mejoras.
Me permitió hacer un análisis en cada dependencia, o en las principales dependencias, donde creo que hay que hacer algunos movimientos, algunos ajustes para tener mejores resultados. Y no porque no sirvan o sean peores o mejores, sino porque en estas ocasiones hay que buscar lo que funcione más y de más resultados en torno a lo que la ciudadanía demanda y a lo que la ciudad depende, manifestó.