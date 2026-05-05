Anuncian jornada gratuita de salud y servicios en Nogales

Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias nogalenses, la diputada local Azalia Guevara anunció la realización de la Séptima Jornada de Salud y bienestar integral, un evento que llevará servicios médicos, trámites legales y apoyos comunitarios de manera gratuita.
La legisladora por el IV Distrito por Nogales y Santa Cruz destacó que esta iniciativa es fruto del trabajo en equipo y el respaldo constante del Gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, para acercar las instituciones y el bienestar directamente a las colonias de Sonora.
Seguimos trabajando en equipo para acercar apoyos y servicios que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad, nuestro objetivo es cuidar lo más importante, el bienestar de las familias, expresó la diputada.
Las y los asistentes podrán acceder a consultas de médico general, toma de presión arterial, detección de diabetes y entrega de lentes de lectura, además de esquemas de vacunación contra Influenza, COVID-19 y Sarampión.
En torno al apoyo legal y administrativo, confirmó brindarán asesoría jurídica gratuita y apoyo en trámites de documentos como la impresión y corrección de Actas y CURP del estado de Sonora con respaldo del Registro Civil, además de cortes de cabello y servicios de cuidado personal.
Azalia Guevara dijo que también van a disponer de vacunación canina para las mascotas y donación de árboles nativos de la región para fomentar la reforestación local.
Enfatizó que, en el marco del festejo especial para las madres, informó que se llevará a cabo una rifa de regalos especiales para consentir a las jefas de familia que asistan a la jornada, con lo que reafirma el carácter familiar y festivo del evento.