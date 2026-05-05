Anuncian jornada gratuita de salud y servicios en Nogales

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La diputada Azalia Guevara Espinoza llevará atención médica, asesoría legal y apoyos comunitarios a Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/05/2026 04:17 PM.
En Nogales y editada el 05/05/2026 04:19 PM.