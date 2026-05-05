Detienen a tres tras riña con machete en Nogales

Tres personas que protagonizaron una pela campal en la vía pública en la colonia Granja en Nogales, Sonora, fueron detenidas por la policía municipal en posesión de un machete.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 17:35 horas elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la avenida Tecnológico a la altura del Oxxo Tecnológico de dicho sector observaron a una mujer que les hacía señas.
Al abordar a la fémina les manifestó que en la parte posterior por la calle Atenea se estaba registrando una riña con machete, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar observando a la persona que tenía en su poder el arma.
Los agentes le ordenaron al agresor que arrojara el arma, para posteriormente colocarle los candados de mano a Jesús A. "N" de 37 años, observando igualmente a otras dos hombres, uno de ellos con una piedra en la mano y otro realizando amenazas a la persona detenida.
Se informó que ambos fueron detenidos siendo los de nombre Oscar O. "N" de 49 años y José E. "N" de 34 años, entrevistándose con la reportante quien les manifestó que momentos antes al llegar al Oxxo observó a uno de ellos con una daga en la mano, mientras los otros se peleaban a puño limpio.
Detalló que el sujeto de playera color roja le pasó la daga a uno de ellos, intentando la otra persona defenderse con una botella de cloro, por lo que al intentar retirarse a bordo de su camioneta la otra persona tomó el machete y causó daños al pick up, por lo que el conductor intentó atropellarlo.
Ante lo sucedido los agentes procedieron a leerle sus derechos como personas detenidas, siendo puestos a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido junto con la materia del delito y el vehículo remolcado a los patios del corralón del C5.