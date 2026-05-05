Detienen a tres tras riña con machete en Nogales

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Elementos de seguridad arrestaron a los implicados en Nogales luego de una pelea en vía pública que incluyó amenazas y daños materiales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/05/2026 05:16 PM.
En Nogales y editada el 05/05/2026 05:19 PM.