Falla mecánica provoca volcamiento en colonia Los Virreyes

...

Una conductora resultó ilesa tras perder el control de su vehículo en Nogales debido a un problema en los frenos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/05/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 05/05/2026 05:05 PM.