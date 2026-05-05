Falla mecánica provoca volcamiento en colonia Los Virreyes

La conductora de un vehículo tuvo que ser auxiliada por las autoridades de vialidad luego de que un desperfecto en su automóvil provocara que se volcara sobre su toldo al circular por calles dela colonia Los Virreyes en Nogales, Sonora.
La información de Seguridad Pública detalla que siendo las 21:52 horas elementos de tránsito municipal fueron alertados para que se trasladarán a la calle De Los Arcos entre Monte de Piedad y Correo Mayor de la colonia señalada donde reportaban un accidente tipo volcamiento.
En el lugar tuvieron a la vista un vehículo de la marca Chevrolet HHR 2010 de color gris volcado sobre su costado, abordando a la conductora quien manifestó haber tenido un desperfecto en los frenos por lo que al intentar detener el vehículo se impactó contra la guarnición provocando irse de costado.
Se informó que afortunadamente no se registraron personas lesionadas, declarando daños por un aproximado de 2 mil pesos, causados a un cerco perimetral de malla ciclónica, no siendo posible localizar al propietario, quedando a disposición del departamento de Tránsito Municipal.