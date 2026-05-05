Fortalecen vínculo industria-academia en Nogales

En un esfuerzo constante por fortalecer la sinergia entre el sector productivo y la academia, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales tuvo una destacada participación en la Jornada Académica de la carrera de Ingeniería Industrial 2026 del Tecnológico Nacional de México campus Nogales.
El encuentro contó con la presencia del presidente de la asociación, Daniel Rivera Ontiveros, y el director ejecutivo Genaro Vecerra Alvarez, quienes impartieron la conferencia magistral titulada “El futuro del ingeniero industrial en la industria maquiladora”, al compartir visión estratégica sobre los retos del sector maquilador ante la comunidad estudiantil.
Agradecieron a la directora Sonia Regina Meneses Mendoza, así como al maestro Carlos Arenas, jefe de Ingeniería Industrial del plantel de educación superior, así como el apoyo en la organización a cargo del maestro Luis Alejandro García del Corro.
Durante la ponencia, se generó un valioso espacio de análisis donde los líderes del sector expusieron los desafíos y las oportunidades que definen la industria actual. Se destacó la importancia de la adaptación tecnológica y la innovación como herramientas clave para los futuros ingenieros que buscan integrarse a la dinámica frontera nogalense.
En Index Nogales, reafirmamos nuestro compromiso con la vinculación entre academia e industria, impulsando el desarrollo del talento que fortalece nuestra región, destacaron los representantes de la asociación.
Enfatizaron que, actualmente la frontera impulsa competitividad global con más de 106 plantas que forman parte de una industria que conecta talento, manufactura y cadenas de suministro con el mundo, que se mueve todos los días.