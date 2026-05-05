Fortalecen vínculo industria-academia en Nogales

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La Index Nogales participó en jornada académica del Tecnológico Nacional de México campus Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/05/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 05/05/2026 04:31 PM.