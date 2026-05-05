Impulsan proyectos clave en Nogales tras gira de Durazo

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales destacó avances en saneamiento, movilidad, deporte y seguridad en Nogales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/05/2026 10:05 AM.
En Nogales y editada el 05/05/2026 10:19 AM.