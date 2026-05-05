Impulsan proyectos clave en Nogales tras gira de Durazo

Proyectos de saneamiento binacional, mejoras en movilidad, fortalecimiento de infraestructura deportiva y de seguridad fueron parte de los temas abordados durante la reciente gira de trabajo del gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, por esta frontera, de acuerdo con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales.
Somos conscientes de que hay que generar una oportunidad ahí de invertir un punto más para garantizar que la planta acá de Puerta de Anza tenga un //backup// en la cuestión eléctrica, electromecánica, y se aprobó. Se está haciendo también un esfuerzo para que el arroyo del Oso Wash, que se le llama, pueda tener ya una contención y evitar que las aguas esas se crucen por el río y se vayan a Estados Unidos, mencionó el alcalde.
Creo que el anillo hídrico para Nogales se va a concretar a finales de este año y lo vamos a asegurar para principios del año que entra, para que tengamos eso con el sistema de telemetría que tenemos, que ustedes vieron. Vamos a poder optimizar el recurso, administrar sobre todo en tiempo y en el momento, en tiempo y en vivo, todo lo que es el suministro del agua, los pozos, entonces todo eso estamos haciendo una gran inversión y una gran apuesta al futuro con que el tema del agua en Nogales, comentó.