Localizan a hombre gravemente herido en carretera de Nogales

...

La víctima fue trasladada al Hospital IMSS Bienestar de Nogales con traumatismo craneoencefálico; autoridades investigan los hechos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 05/05/2026 05:12 PM.
En Nogales y editada el 05/05/2026 05:14 PM.