Localizan a hombre gravemente herido en carretera de Nogales

Un hombre fue localizado inconsciente con múltiples lesiones de gravedad tendido a un lado de la carretera internacional al sur de Nogales, Sonora, siendo internado por socorristas en el Hospital IMSS Bienestar.
De acuerdo con la información oficial el lesionado fue identificado como Jairo José Gómez Cota de 59 años de edad, quien presenta traumatismo craneoencefálico y otros golpes de gravedad.
Se informó que el hombre estaba tirado sobre la cinta asfáltica en la rampa de acceso hacia el norte de la carretera Internacional del puente que se encuentra frente al aeropuerto Miguel Hidalgo.
Fue aproximadamente a las 08:00 horas que se informó al número de emergencias 911 sobre la presencia de una persona si sentido tendido sobre la carretera a la altura del puente del aeropuerto posiblemente sin vida.
Agentes municipales y estatales, así como paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y al revisar a la persona confirmaron que contaba con signos vitales por lo que fue trasladado de inmediato al hospital.
Actualmente, el hombre permanece bajo atención médica en condición delicada en el hospital IMSS Bienestar Hospital General, por lo que es urgente dar con sus familiares o personas cercanas que puedan acudir.
Debido a su condición grave el hombre no ha mencionado como fue que resultó en esas condiciones.
Cabe mencionar que el pasado fin de semana en condiciones similares fue internado en dicho hospital el de nombre Luis Antonio “R.A.”, de aproximadamente 30 a 35 años de edad, quien horas después perdió la vida al no superar las lesiones.
De acuerdo con la información oficial el afectado fue localizado severamente golpeado al final del sector Pueblitos, presentando lesiones visibles.
Con este caso, suman ya tres personas que encontradas en estas condiciones dos de ellas perdieron la vida en los últimos días en esta frontera de Nogales, presuntamente a causa de golpes y traumatismos, lo que ha encendido las alertas entre autoridades, quienes ya trabajan en las investigaciones correspondientes.