Priorizan ordenamiento del comercio para proteger a peatones

El reordenamiento de la vía pública y la seguridad de los peatones se han convertido en prioridades estratégicas para la administración municipal, buscando un equilibrio entre el derecho al libre tránsito y el sustento de las familias que dependen del comercio informal, por lo que se evalúan esquemas que permitan la actividad económica sin comprometer la infraestructura urbana, como banquetas y carriles de circulación.
La estrategia, de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, contempla acciones específicas en sectores críticos como la Avenida Obregón y diversos tianguis de la ciudad, donde se busca corregir irregularidades históricas como la obstrucción de registros y la construcción ilegal de escaleras en áreas verdes, con el objetivo de que las personas puedan transitar por la ciudad sin obstáculos.
En ese sentido tenemos específicamente algunas acciones que se están evaluando desde el punto de vista de la seguridad para ver las posibilidades incluso de reubicación de alguno de estos tianguis para poder tener una sana convivencia con la seguridad que se requiere en primera instancia y la no invasión de algunos espacios de tráfico vehicular que eventualmente pudieran poner en riesgo a las personas. El tema principal y la primera encomienda que tenemos es poner por encima de cualquier interés la seguridad de las y los ciudadanos, comentó el secretario.
Se dijo respetuoso ante las manifestaciones y la presencia de actores externos en estos procesos, considerando que esto cae dentro de la libertad de expresión, ya que no desvían las soluciones técnicas y sociales planteadas.
Además, reiteró el compromiso de no dejar a nadie atrás, analizando caso por caso para distinguir entre la necesidad real de las familias y situaciones de ventaja, asegurando que el ordenamiento de estos tianguis fortalezca la economía local de forma organizada.
Yo no me voy a detener porque yo tengo un costo político en relación a un beneficio. Primeramente, para mí, está el beneficio… el bienestar que el costo político, el costo político siempre va a existir y el que esté en esta silla tiene que asumirlo, el detalle este de los vendedores y de los comerciantes y de todas estas cuestiones transversales tiene que ver con la seguridad, el que estén por la banqueta no es solamente la banqueta, sino que (...) los tenemos en riesgo, manifestó el alcalde.